Еще два Ил-76 МО РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский.

Ранее туда же прибыли Ил-62 и Ил-76. Таким образом, все четыре самолета военно-транспортной авиации, отправленные в Афганистан, вернулись в Россию. Сейчас пассажиры четырех бортов проходят пограничный контроль. Их общая численность не уточняется. Ранее российские власти согласились эвакуировать из Афганистана около 1 тыс. местных жителей. Об этом со ссылкой на представителя диаспоры Гулама Мохаммада Джалала сообщает РИА «Новости». По его словам, разрешение получили афганцы, у которых есть российский паспорт; студенты, которые учатся в России, но остались в Афганистане из-за пандемии; люди, работавшие в коммерческих структурах и имеющие разрешение на работу в России и соответствующую визу; а также те, у кого есть вид на жительство.