Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на запуск корабля «Союз МС-19».

Носитель должен доставитьт на МКС съемочную группу российского фильма «Вызов». Глава Роскосмоса объяснил свое приглашение тем, что владельцы частных космических компаний Virgin Galactic и Blue Origin сами совершили полеты в космос, а корабль компании Маска SpaceX совершил первый пилотируемый полет в прошлом году. Запуск корабля состоится с космодрома Байконур 5 октября. Какой ответ дали американские миллиардеры, не сообщается.