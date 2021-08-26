Алексей Навальный считает, что режим Путина — это историческая случайность.

Об этом оппозиционный политик заявил в интервью из колонии изданию The New York Times. Он письменно ответил на вопросы журналиста издания, в общей сложности его ответы заняли 54 страницы. В интервью он рассказывает о санкциях, наступлении на независимые СМИ, а также жизни в колонии. После выхода публикации соратники оппозиционера опубликовали полную версию его ответов американскому журналисту. По мнению политика, рано или поздно Россия вернется к демократическому европейскому пути развития.