Муниципальному депутату и участнице Pussy Riot Люсе Штейн назначили год ограничения свободы.

Она признана виновной в рамках т.н. «санитарного дела». Ей запрещено покидать жилье в ночное время, самовольно уезжать из Москвы, посещать массовые акции и участвовать в них. Два раза в месяц она обязана отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. Ранее по «санитарному делу» соратники Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш получили полтора года ограничения свободы, Николай Ляскин и Олег Степанов — год ограничения свободы, брат оппозиционного политика Олег Навальный — год лишения свободы условно.