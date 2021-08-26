Международный Комитет защиты журналистов осудил включение «Дождя» в список «иноагентов».

В заявлении организации говорится, что Реестр «иностранных агентов» используется для наступления на независимую журналистику в России. Комитет потребовал отменить закон об «иностранных агентах» и позволить прессе работать свободно. CPJ также расследует сообщения о том, что 21 августа на пикетах против признания СМИ «иностранными агентами» задержали как минимум восьмерых журналистов.