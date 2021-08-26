Бельгия сворачивает операцию своих ВВС по эвакуации людей из Афганистана.

Как заявил премьер-министр Александер Де Кроо, это связано с сообщениями об угрозе терактов в районе аэропорта Кабула. Решение, по его словам, согласовано с европейскими партнерами. Бельгия направила в Афганистан 4 транспортных и пассажирских самолета, которые уже эвакуировали преимущественно в Пакистан более 1,2 тысяч работавших в Афганистане граждан королевства и афганских беженцев.