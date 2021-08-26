Глава дипмиссии США не смог уточнить, останутся ли американские дипломаты в Афганистане после 31.08.

В интервью телеканалу Си-би-эс временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон сказал, что в Вашингтоне еще предстоит принять решения относительно того, как будет выглядеть американское присутствие и деятельность в Афганистане. Он также рекомендовал соотечественникам немедленно покинуть три КПП кабульского аэропорта из-за угроз безопасности. Уилсон вместе с другими американскими дипломатами ранее был эвакуирован из здания посольства в Кабуле и сейчас работает на территории аэропорта афганской столицы.