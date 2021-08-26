Следующие три месяца станут критическими для обеспечения готовности к будущей пандемии.

Об этом предупредил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась, но эта стабильность зиждется на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей. В начале августа в ВОЗ допустили, что число заболевших коронавирусом по всему миру в начале следующего года превысит отметку 200 млн человек, если правительства не обуздают темпы заражения COVID-19.