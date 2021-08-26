Алексей Навальный считает, что помимо борьбы с коррупцией в России следует уделить внимание бедности.

Об этом он заявил в первом интервью The New York Times из колони. По словам оппозиционного политика, попав в заключение он лично столкнулся с этим вопросом, поскольку должен «уместить все месячные покупки в тюремном магазине в 9-тысячный лимит». Навальный подчеркнул, что здесь с этим сталкиваются не только заключенные, но и сотрудники колонии вместе с медперсоналом, у которых «нищенские зарплаты».