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02:12, 26 августа 2021

В Уфе полиция задержала соратника Навального, депутата сельсовета Альберта Гаскарова.

По сведениям «ОВД-Инфо», задержанного допрашивали в здании Управления по борьбе с организованной преступностью в качестве свидетеля по делу об участии в экстремистском сообществе. В допросе участвовали два сотрудника СК, которые специально прилетели из Москвы. Гаскарова допрашивали почти 12 часов, а после отпустили, взяв подписку о неразглашении.


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