Двух участниц пикетов в Москве в поддержку афганских женщин оштрафовали на 200 тысяч рублей каждую.

Как сообщается на сайте правозащитного проекта ОВД Инфо, суд признал девушек виновными в повторном нарушении правил проведения акций. Одиночные пикеты в поддержку афганских женщин прошли 23 августа у посольства Афганистана — в результате полиция задержала шесть человек. Четырех активистов отпустили с протоколами об участии в несогласованной акции.