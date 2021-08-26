Задержанный в Тюмени подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки оказался уроженцем Сургута.

По сведениям телеграм-каналов 112 и Life Shot, 40-летний Виталий Бережной раньше служил в спецназе, но в последнее время работал в цехе по изготовлению мебели. Девочка пропала 30 июня , ее тело нашли 19 августа в кустах на болотах за 2,5 километра от ее дома. Подозреваемый дает признательные показания.