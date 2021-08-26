США не нужно больше коммерческих рейсов для эвакуации из Афганистана.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Как сообщали ранее в оборонном ведомстве США, на текущий момент для содействия эвакуации из Афганистана задействованы 18 самолетов шести американских коммерческих авиалиний. Они не летают в Кабул, а а используются для дальнейшей перевозки эвакуированных из транзитных пунктов.