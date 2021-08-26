Навальный назвал страшным разочарованием то, что Запад не ввел санкции в отношении российских олигархов.

В интервью The New York Times находящийся в заключении оппозиционный российский политик сказал, что санкции должны вводиться не против России, а, наоборот, «в поддержку российского народа, против коррупции, лжи и тирании». По его словам, «не бывает борьбы с коррупцией без борьбы с коррупционерами».