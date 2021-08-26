Полиция увеличила вознаграждение за информацию об Александре Мавриди до ₽1,5 млн.

Он обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. В начале августа Мавриди и еще четверо сбежали из ИВС в Истре. Всех, кроме него, задержали. Мавриди также проходит по уголовному делу о лишении человека свободы. Двух сотрудников изолятора после побега арестовали.