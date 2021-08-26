Шесть школьников отравились пороховыми газами от фейерверков на подмосковном курорте.

Как сообщил ИФ информированный источник, дети отдыхали в поселке Пионерский и из-за нарушения техники безопасности получили избыточную дозу ядовитого дыма. Отравление спровоцировало у некоторых из них неврологические симптомы — удушье и панические атаки. С пострадавшими сейчас работают медики.