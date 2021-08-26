Армия и ЦРУ США проводят скрытые операции по вывозу из Афганистана американцев.

Как пишет «Уолл-стрит джорнэл», речь идет об американских гражданах, которые находятся за пределами столичного аэропорта. По сведениям издания, помимо этого американские войска вместе со своими

союзниками, в частности из Великобритании и Франции, проводят наземные операции по вывозу своих граждан, а также обладателей грин-карт и афганцев со специальными визами. При этом, как отмечает «Уолл-стрит джорнэл», приоритет в подобных миссиях отдается американским гражданам.