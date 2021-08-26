Власти США с 14 августа эвакуировали из Кабула около 4,5 тысячи соотечественников и членов их семей.

Об этом отчитался госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, в Афганистане могут оставаться еще около полутора тысяч американцев. Он также рассказал, что за последние сутки американские власти сумели связаться с пятьюстами гражданами США и проинструктировали их, как безопасно добраться до аэропорта Кабула.