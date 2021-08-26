В Хамовническом суде пройдет предварительное заседание по иску бывшей солистки группы Ленинград Алисы Вокс к ее создателю Сергею Шнурову.

Бывших соратников разделили деньги. Солистка недовольна тем, что Шнуров продолжает исполнять на концертах и получать доходы от 39 песен, которые были записаны с ее участием. Певица полагает, что образы, созданные в таких хитах как «Экспонат», «Сумка», «Рыба» ассоциируются и с ее вокалом. Алиса Вокс и ее представители считают, что авторские права оказалась нарушены. Попытки урегулировать разногласия путем договоренностей результата не принесли. Сторона Шнурова предъявила договор за подписью Вокс, составленный за две недели до ее ухода, в котором права на использование почти сорокекомпозиций передается Шнурову за символическую сумму в одну тысячу рублей. У адвокатов Вокс есть сомнения в подлинности этого документа

Сумма претензий Алисы Вокс к Сергею Шнурову согласно исковому заявлению составляет 19 с половиной миллионов рублей.