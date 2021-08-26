Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что в стране нет альтернативы талибам. По его мнению, запрещенная в России террористическая организация «Талибан» открыта к участию Москвы в освоении природных ресурсов, передает РИА Новости. По оценке министерства обороны США, Афганистан располагает залежами полезных ископаемых, в том числе, важного для современной экономики лития на сумму около триллиона долларов.