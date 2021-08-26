Суд в Москве сегодня рассмотрит дела в отношении мессенджера WhatsApp и соцсетей Facebook и Twitter. Им грозят многомиллионные штрафы за нарушение закона, требующего хранить персональные данные российских пользователей на серверах на территории страны.

WhatsApp могут назначить штраф до 6 миллионов рублей, а для Facebook и Twitter это повторное нарушение, поэтому их могут обязать выплатить до 18 миллионов. В прошлый раз, полтора года назад, компании оштрафовали на 4 миллиона. Facebook эти деньги выплатил, а Twitter продолжает оспаривать то решение. Закон, обязывающий хранить персональные данные россиян на территории страны, вступил в силу в 2015 году. С самого начала эксперты предполагали, что многие крупные западные компании не станут этого делать – переносить база сложно и дорого. Однако это грозит им блокировкой. Так доступ закрыли к профессиональной соцсети LinkedIn. Пока на другие платформы, популярные у российских пользователей, пытаются воздействовать штрафами. Ранее стало известно, что дело могут завести и на Google. В Роскомнадзоре, между тем, говорят, что уже более 600 иностранных компаний исполнили требование законодательства. Среди них Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking,

Российские власти усилили давление на зарубежные соцсети в этом году на фоне акций в поддержку политика Алексея Навального. От компаний требовали удалить контент с призывами к участию в протестах. На Twitter Роскомнадзор отработал новую практику – замедление доступа к соцсети