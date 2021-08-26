Жители Тюмени потребовали самосуда над подозреваемым в убийстве восьмилетней девочки, сообщает региональное издание 74.ru. Толпа собралась накануне у дома, где работали силовики. МВД сообщило, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к убийству девочки. Подозреваемым оказался 40-летний уроженец Сургута, передает ТАСС. Его личность не раскрывают. Восьмилетнюю девочку искали с конца июня. Ее тело нашли в середине августа.