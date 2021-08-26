Политик Алексей Навальный дал первое интервью после заключения в колонию американской газете The New York Times. Он ответил на 17 вопросов, присланных журналистами оппозиционеру.

Навальный в рамках интервью высказался по вопросам внешней и внутренней политики, а также о своем пребывании в колонии в Покрове Владимирской области. Так, оппозиционер выразил мнение, что западные страны должны ввести санкции – но не против России в целом, а против олигархов. К ним он отнес руководителей госкорпораций и банков, а также глав формально частных компаний: по мнению Навального, они заинтересованы, чтобы их благосостояние подпитывалось в рамках дальнейшего развития авторитаризма в России.

Оппозиционер также раскритиковал и президента Владимира Путина. Его Навальный назвал «патологическим лжецом с маниями величия» и «полубезумным царем»: так политик ответил на вопрос о риске того, что его убьют в колонии.

Свое содержание в исправительном учреждении Навальный сравнил с «китайским трудовым лагерем». В частности, он утверждает, что в колонии царит доносительство и буквальное исполнение инструкций: в этом, а не в избиениях, по мнению Навального, состоит давление и жестокость.

Навальный с конца февраля отбывает в колонии наказание по делу «Ив Роше». Ему заменили условный приговор на реальный по требованию ФСИН, обвинившей политика в нарушении условий испытательного срока.