Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал готовиться к новой волне пандемии осенью

По его словам, в последнее время в мире произошла стабилизация ситуации с коронавирусом, однако это не повод для того, чтобы успокоиться. Причем он подчеркнул, что реальное количество заболевших, скорее всего, в разы превышает цифры, официально зарегистрированные в ВОЗ.