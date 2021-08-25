Американское издание Foreign Policy утверждает, что российские наемники в ЦАР участвуют в пытках

В статье говорится, что они содержат задержанных, которых подозревают в поддержке отрядов вооружённой оппозиции, в вырытых в земле глубоких ямах без еды, туалета и без укрытий от палящего солнца или дождя. В таких ямах держат вместе мужчин и женщин. Три года назад в Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они собирались снять фильм о российских наемниках.