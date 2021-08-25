Госсекретарь США заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с новыми властями Афганистана при определенных условиях

Если будущее правительство будет соблюдать права человека и не даст превратить страну в плацдарм для террористов, сказал глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. Сейчас, по его словам, США прежде всего ждут от талибов сохранения возможности для выезда из страны всех желающих. Тем временем, боевики, как передает РИА «Новости», перекрыли дорогу в аэропорт Кабула для афганцев. Также представители запрещенной в России террористической организации «Талибан» сегодня фактически запретили женщинам выходить на улицу. Талибы это назвали временной мерой и пояснили, что их силы безопасности не обучены вести себя с женщинами.
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