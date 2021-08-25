Политик Алексей Навальный рассказал New York Times, что его заставляют смотреть госТВ и патриотические фильмы по 8 часов в день. Он отметил, что читать, писать или дремать во время просмотров запрещено. Навальный сравнил колонию в Покрове с китайским трудовым лагерем. Это первое интервью политика после приговора в феврале.