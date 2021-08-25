Талибы открыты к участию России в освоении природных ресурсов Афганистана, полагает посол Дмитрий Жирнов

По его словам, дело за российским бизнесом, передает РИА Новости. По оценке министерства обороны США, Афганистан располагает залежами полезных ископаемых на сумму около триллиона долларов. Так, на территории страны имеются одни из самых богатых месторождений лития. Этот металл необходим в производстве многоразовых батарей, используемых в том числе в производстве электромобилей. Террористическая группировка «Талибан», которая захватила Афганистан, в России запрещена.