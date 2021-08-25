МВД увеличило награду за помощь в розыске сбежавшего из изолятора Александра Мавриди до полутора миллиона рублей

До этого ведомство обещало выплатить миллион. Мавриди обвиняется в убийстве из арбалета гендиректора компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Фигурант сбежал 6 августа в подмосковной Истре вместе с четырьмя мужчинами, которых подозревают в краже.