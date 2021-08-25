Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в защиту СМИ и против закона об иноагентах

В городской администрации сослались на ситуацию с коронавирусом, сказала радиостанции «Эхо Москвы» одна из заявителей митинга, сопредседатель Профсоюза журналистов Софья Русова.

Софья Русова сказала, что намерена обжаловать отказ мэрии в суде.