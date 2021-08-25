Политик Алексей Навальный дал первое интервью из колонии №1 в Покрове

Он ответил на вопросы американской газеты The New York Times.

Навальный посвятил значительную часть своего интервью тому, как, по его мнению, необходимо противостоять действующей власти. По мнению политика, необходимы санкции – причем не против России в целом, а против олигархов: руководителей госкорпораций и банков, а также глав формально частных компаний. Все из-за того, что их благосостояние, убежден оппозиционер, нуждается в дальнейшем развитии авторитаризма. Также Навальный уверен, что такие санкции со стороны западных стран будут поддержаны российским обществом. В свою очередь, президента Владимира Путина политик назвал «патологическим лжецом с маниями величия» и «полубезумным царем» — так оппозиционер ответил на вопрос о риске того, что его убьют в колонии.

Свое содержание в колонии во Владимирской области Навальный сравнил с «китайским трудовым лагерем». По его утверждениям, давление и жестокость в учреждении состоит не в физическом насилии, а в буквальном выполнении инструкций. Политик также рассказал, что заключенных заставляют смотреть государственные телеканалы и патриотические фильмы о войне и победах России и Советского Союза. В этом Навальный видит государственную идеологию, которая выражается в подмене настоящего героическим прошлым.

Навальный находится в колонии с конца февраля, где он отбывает наказание по делу «Ив Роше». Недавно политику предъявили обвинение по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан.