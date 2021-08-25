Тренер «Рубина» Слуцкий сообщил, что не менее шести клубов премьер-лиги выступили за отмену лимита на легионеров

По его словам, россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях. Видеоконференция на эту тему с участием руководителей ведущих российских футбольных клубов прошла в понедельник. По нынешним правилам число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.