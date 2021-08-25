Европейский суд по правам человека обязал Польшу и Латвию обеспечить жильем беженцев с Ближнего Востока

ЕСПЧ удовлетворил запрос на обеспечительные меры по жалобе более 70 афганцев и иракских курдов, которые застряли на границе с Белоруссией, передает ТАСС. Ранее власти Польши и стран Прибалтики заявили, что правительство Александра Лукашенко использует нелегальных мигрантов как своего рода гибридное оружие в противостоянии с Западом.