Талибы в Афганистане порекомендовали женщинам не выходить из дома

Представитель террористической организации «Талибан», запрещенной в России, пояснил, что их силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами. После захвата власти в стране талибы пообещали разрешить женщинам свободно учиться и работать при условии ношении чадры. Но вскоре стало известно, что боевики забили до смерти мать четырех детей за отказ готовить им еду.