Политик Алексей Навальный дал первое интервью из колонии

Он рассказал американской газете New York Times о тюремном быте и о борьбе с коррупцией. Навальный подчеркнул, что жестокость в колонии города Покров Владимирской области выражается не в избиениях, а в буквальном выполнении инструкций. Политик больше года назад был отравлен и свыше полугода находится под стражей.