Защита муниципального депутата Штейн считает решение суда неправомерным и будет его обжаловать

Московский муниципальный депутат Людмила Штейн приговорена к одному году ограничения свободы за нарушение санэпидправил на акции 23 января. Адвокат Мария Эйсмонт считает решение суда неправомерным и не соответствующим логике. Об этом она сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Сегодня Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице Pussy Riot, муниципальному депутату Люсе Штейн за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

«Совершенно очевидно, что, когда человека обвиняют в том, что он подстрекал другого человека к нарушению санитарно-эпидемиологических норм, а при этом этот человек того совсем не знает, и тот его не знает, и люди не подписаны в соцсетях и телеграмм-каналах друг на друга, никогда не общались ни прямо, ни косвенно, то крайне сложно что-то говорить. В этом нет никакой логики», — сказал М.Эйсмонт.

Согласно решению суда, сообщила адвокат, на Л.Штейн возложены ограничения такие, как: ей нельзя выходить из дома с 22.00 до 6.00, посещать и участвовать в массовых мероприятиях, и не выезжать из Москвы без согласия инспекции.

Защита намерена обжаловать решение суда, добавила М.Эйсмонт.