Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что пригласит в Байконур миллиардеров Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона. Основателей космических компаний Рогозин в эфире «Первого канала» назвал замечательной троицей энтузиастов космоса.

По его словам, он намерен пригласить их на запуск 5 октября очередного корабля «Союз», который должен доставить на МКС режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд для съемок художественного фильма. Накануне в эфире «Эха» Рогозин назвал это важнейшим проектом. Ранее подобные планы раскритиковали некоторые космонавты. По их мнению, это сорвет программу полетов, которая рассчитана на годы вперед.