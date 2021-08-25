Навальный в интервью NYT призвал Запад ввести санкции против российских олигархов

Политик Алексей Навальный в интервью New York Times призвал Запад ввести санкции против российских олигархов. По его словам, сами они не убивали и не сажали, но ежедневно убивают и сажают ради них.

Навальный также сравнил колонию в городе Покров Владимирской области с китайским трудовым лагерем, где повсюду видеокамеры и процветает культ доносительства. Он отметил, что жестокость выражается там не в избиениях, а в буквальном выполнении инструкций. Политик отбывает срок по делу «Ив Роше», которое считает сфабрикованным.