Вышла первая научная публикация о вакцине от коронавируса «КовиВак»

Материал опубликован в зарубежном издании Emerging Microbes & Infections, в статье говорится об успешном воздействии вакцины на животных.

Молекулярный биолог, научный журналист Ирина Якутенко рассказала «Эху», что подобная публикация после длительного применения препарата является парадоксом и вакцина не получит международного одобрения.

«Та работа, которая была опубликована, она очень далека от клинических испытаний», — сказала она.

По словам И.Якутенко, до этой публикации этот препарат прививали сотням тысяч людей, про который неизвестно было вообще ничего, не было никаких данных, которые бы независимая экспертиза как-то могла проанализировать.

«Эта публикация об исследованиях не на людях, а на животных, грызунах. Такие публикации делаются вначале работы над препаратом, когда разработчики размышляют в целом — а стоит ли вообще заниматься этим препаратом, эффективен ли он, безопасен ли он? На людях это не проверяется, потому что все ценят жизни людей, и это проверяют на животных. Эта публикация исключительно этой предварительной стадии исследований на животных, на небольшом количестве, чтобы установить безопасен ли вообще этот препарат и вырабатываются ли на него антитела», — пояснила эксперт. По мнению И.Якутенко, эти данные ни в коем случае нельзя транслировать на людей, потому что грызуны не являются людьми. «И данные о количестве антител в лаборатории, и даже о некой защите от заражения, получены в лаборатории, нельзя переносить напрямую на реальные условия, потому что в реальных условиях слишком много других факторов. И именно поэтому проводится третья клиническая стадия на десятках тысяч человек, потому что те препараты, которые в лабораториях показывают очень обнадеживающие результаты, часто в реальной жизни оказываются совсем не такими эффективными», — отметила она.

Молекулярный биолог считает, что вакцина «КовиВак» не получит ни при каких условиях международного одобрения.

«С точки зрения международных стандартов разработки препаратов это совершенно недопустимо, такого не может быть. И в западных странах разумеется такой препарат, разработчики которого не предоставили результатов исследования, не получит ни в каком виде одобрения, и не может быть использован даже в экстренной ситуации. Я полагаю, что этот препарат «КовиВак» не будет признан и одобрен европейскими регуляторами. Мировое сообщество не пойдет, чтобы допустить такой прецедент, потому что это не просто грубое нарушение всех правил, это просто отрицание любых правил разработок медицинских препаратов», — подчеркнула И.Якутенко.

Она также добавила, что до полного завершения клинических испытаний есть риск для здоровья людей, уже получивших вакцину.