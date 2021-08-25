Американская газета New York Times опубликовала интервью с политиком Алексеем Навальным, который находится в колонии

Он призвал ввести санкции против олигархов — как руководителей госкорпораций, так и глав формально частных компаний, но благосостояние которых, по выражению Навального, нуждается в дальнейшем развитии авторитаризма.

Соратники политика отмечают, что это его первое интервью из колонии. Навальный зимой вернулся в Россию после лечения в Германии из-за отравления, которое считает попыткой его убить. Политик отбывает срок по делу «Ив Роше». Недавно ему предъявили обвинение по еще одному уголовному делу.