Памятник кинорежиссеру Георгию Данелии установили в Москве на Новодевичьем кладбище

Скульптор Георгий Франгулян изобразил народного артиста СССР в образе главного героя его фильма «Не горюй», передает «Интерфакс». На церемонию пришли министр культуры Ольга Любимова, родственники, друзья и коллеги режиссера. Георгий Данелия умер в апреле 2019 года. Ему было 88 лет.