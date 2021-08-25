Российский МИД выразил сожаление, что посольство США практически полностью прекратило выдачу виз россиянам

В ведомстве назвали нетерпимой ситуацию, когда визу не смогла получить олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, передает РИА Новости. Ранее в американском посольстве предупредили о нехватке персонала из-за того, что российские власти запретили дипмиссии брать на работу россиян или граждан третьих стран.