В Москве открылась выставка, посвященная 125-летию драматурга Евгения Шварца

В двойном фокусе представлена на выставке личность и творчество Шварца: мастера и современников сквозь призму его дневниковой прозы, а миры его пьес – через многообразие сценических и кинематографических программ, Шварц начинал вести дневники-мемуары в 44-ом в годы эвакуации. В последние годы он пытается найти опыт жизни писателя.

В дневнике — галерея ярких лаконичных портретов современников, исходным материалом которой служила алфавитная книга. Корректура и фотодокументы представлены из фондов чему посвящен отдельный зал, где появляются главные пьесы Шварца «Голый король», «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Тень».

Выставка проходит в музее истории российской литературы имени Даля.