Суд на Украине отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области

Об этом пишет издание «Левый берег». Решение суда датировано 13 августа, но о нем стало известно только теперь. Закон о региональном статусе языка гарантировал гражданам право осуществлять делопроизводство в органах власти, получать образование и свободно использовать такой язык в сфере культуры. Эту норму упразднили в 2019 году.