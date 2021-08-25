Управление МВД в Кировской области отсудило у активистов более 180 тысяч рублей за работу во время протестов

Решение вынес Первомайский районный суд. Как передает издание «7x7», представительница полиции сравнила в суде несогласованные январские акции в поддержку политика Алексея Навального с ложным минированием. Оштрафованные активисты Вадим Ананьин и Михаил Семенов намерены обжаловать решение суда.