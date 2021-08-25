Президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет чиновникам обойти запрет на иностранное гражданство

Их будут допускать на госслужбу в случае, если от второго паспорта «невозможно» избавиться. О

Госслужащего, имеющего второе гражданство, как следует из указа Путина, могут назначить на должность, на которой не требуется допуск к государственной тайне. Правда, в случае, если он не может отказаться от иностранного паспорта, как отмечается, «по независящим от него причинам». Определять «невозможность» отказа от второго гражданства будут либо президент, либо комиссия по вопросам гражданства при главе государства. Кроме того, своим указом Путин призвал госслужащих принять все возможные меры, чтобы не только избавиться от паспорта другой страны, но и не совершать те или иные действия в качестве иностранного гражданина.

Запрет чиновникам иметь двойное гражданство являлся одним из пунктов публичной агитации перед голосованием по поправкам к Конституции. На голосовании в июле прошлого года эти изменения были закреплены в Основном законе. Тогда же обсуждалась возможность ввести запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом, однако от этой идеи отказались.

Закон о запрете госслужащим иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом, принятый в развитие поправок к Конституции, вступил в силу в мае этого года.