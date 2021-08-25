Парламент Германии разрешил направить в Афганистан до 600 военных для эвакуации

Фактически военные уже находятся в Кабуле, но решение дает правовую основу для операции, передает «Интерфакс». Военные должны вернуться до 30 сентября. Западные страны вывозят своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками, из-за захвата страны боевиками.