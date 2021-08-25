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18:31, 25 августа 2021

Парламент Германии разрешил направить в Афганистан до 600 военных для эвакуации

Фактически военные уже находятся в Кабуле, но решение дает правовую основу для операции, передает «Интерфакс». Военные должны вернуться до 30 сентября. Западные страны вывозят своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками, из-за захвата страны боевиками.  


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