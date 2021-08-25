СМИ: Нежелание людей делать прививки от коронавируса приводит к снижению шансов на достижение коллективного иммунитета

Как пишет зарубежная пресса, нежелание людей делать прививки от коронавируса приводит с одной стороны к снижению шансов на достижение коллективного иммунитета, а с другой, что в развитых странах невостребованные дозы вакцины приходится уничтожать.

Французская Le Figaro в своей статье называет коллективный иммунитет к коронавирусу миражом. И связано это, с одной стороны с тем, что вариант Дельта гораздо более заразен, а также тем, что вакцины по сравнению с ним теряют свою эффективность. Эксперты, как пишет издание, отмечают, что «Естественный иммунитет, вызванный первым заражением, вероятно, намного лучше и долговечнее, однако только треть французов уже были инфицированы вирусом. Этого в значительной степени недостаточно для того, чтобы компенсировать слабость вакцин». Между тем, вакцины могут предотвращать тяжелое течение заболевания и защищать сферу здравоохранения и больницы от их переполнения.

Автор статьи пишет, что «поскольку коллективный иммунитет недостижим, люди, не прошедшие вакцинацию, не смогут воспользоваться коллективной защитой, созданной теми, кто вакцинировался. Рано или поздно они в конечном итоге заразятся вирусом с таким же риском госпитализации. И так как мы говорим про миллионы людей, десятки тысяч человек все равно могут оказаться в реанимации». Перевод портала Inopressa.ru.

Немецкий журнал Der Spiegel задается вопросом о том, почему в развитых странах производство вакцин выросло до такой степени, что их даже приходится уничтожать. Врачи в Нидерландах замечают, что желание людей делать прививки стремительно падает. И у одних только семейных врачей в холодильниках остаются 2 сотни тысяч доз вакцины. Отдать ее в другие страны запретило правительство Нидерландов, поэтому единственное путь у медиков — это утилизировать вакцину.

По данным ВОЗ, к концу августа из-за истечения срока годности во всем мире может оказаться непригодным один миллион доз препарата AstraZeneca. Только в американском штате Джорджия в этом году было выброшено почти 700 тыс. доз; эксперты предупреждают, что скоро в США истечет срок годности вакцины, которую можно было бы использовать для вакцинации около 13 млн человек. Проблема еще и в логистике — по мнению экспертов DER Spiegel, после того, как препараты распределяют по европейским муниципалитетам, их почти невозможно столь же целенаправленно собрать и отправить за границу.

Но и после того, как вакцина оказывается за границей, срок её хранения подходит к концу. И, как, к примеру, получилось в Африке, когда пришлось уничтожить 470 тыс. доз, поскольку истек срок их хранения — на всю процедуру властям этих государств дали чуть больше двух недель, и они просто не успели реализовать вакцину. Эта ситуация, как считают эксперты издания, будет только ухудшаться — ведь теперь запасы вакцины развитые страны смогут использовать для ревакцинации. И это гораздо выгоднее, чем производить дозы для бедных государств — к примеру, Африки, которые те не смогут себе позволить закупать по рыночным ценам.