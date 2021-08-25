Россия провела первую эвакуацию людей из Афганистана

Самолеты Минобороны вывезли нескольких сотен человек – граждан России, Украины и стран ОДКБ.

Самолет Минобороны с эвакуированными из Кабула людьми уже приземлился в Таджикистане, еще два в Киргизии. Еще один лайнер также вылетел из аэропорта афганской столицы, но пока о его посадке не сообщалось. Всего российская сторона забрала около 500 человек – россиян, а также граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Три военных транспортника и один пассажирский самолет прилетели в Кабул сегодня, об этом стало известно спустя несколько часов после того, как в Минобороны сообщили о планирующейся операции. Распоряжение вывозить людей отдал президент Владимир Путин, заявили в Министерстве. Там рассказали, что на борту каждого самолета находились врачебно-сестринские бригады военных медиков с оборудованием и медикаментами для оказания помощи людям.

В Кремле напомнили, что боевики установили крайний срок для эвакуации – 31 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметил, что время поджимает, ситуация остается крайне напряженной. Безопасность россиян остается безусловным приоритетом для властей, и для ее обеспечения будет делаться то, что необходимо". На вопрос о планах относительно эвакуации афганцев-выпускников российских военных вузов, попросивших вывезти их страны, Песков ответил лишь, что ситуация непростая, фиксируются и анализируются все обращения. Напомню, что поначалу в Москве заявили, что планов по эвакуации в связи с приходом боевиков нет, однако позже желающих покинуть Афганистан попросили связаться с посольством. По данным МИДа, в стране находилось порядка ста граждан России, в основном этнических афганцев.

По данным Центра диаспор Афганистана в России, уже около тысячи человек получили от посольства разрешение на выезд из страны. Всего тех, кто может претендовать на помощь Москвы – около 2 тысяч человек.

США надеются завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа, — повторил президент Джо Байден.

Руководитель Центра Европа-Ближний Восток Института Европы РАН Александр Шумилин предположил в эфире «Эха», что талибы будут крайне жестко относиться к тем, кто не успеет эвакуироваться до конца месяца.

Шумилин считает, что победа талибов была во многом обеспечена психологическим фактором.