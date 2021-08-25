Мещаснкий суд города Москвы запретил пропаганду так называемого зацепинга — экстремального способа передвижения на поездах, запретив компании Гугл размещать ролики соответствующего содержания.

После вступления решения в законную силу информацию о том, что такого рода контент незаконен в России получит Роскомнадзор, который в свою очередь поместит соответствующий реестр. Регулятор получит будет иметь блокировать данные и предупреждать компании, которые их распространяют. Иск к Гугл подала Московско-Курская транспортная прокуратура, которая, проведя анализ обнаружила на ютьюбе ролики зацеперов – любителей прокатится с внешней стороны вагона. Этот рискованный способ часто приводит к травмам или смерти экстремалов.

Сейчас штраф за зацепинг – всего 100 рублей, но его планируют увеличить до 4 тысяч, что эксперты тоже считают недостаточным наказанием. Что же касается Ютьюба, то дело зацеперов далеко не единственный повод давления на хостинг. Компанию неоднократно обвиняли в размещении детской порнографии, суицидального контента и призывов к участию в несанкционированных акциях, а в мае этого года оштрафовали на крупную сумму за отказ удалить запрещенную информацию.

В 2020 году увлечение зацепингом стоило 35 подросткам столичного региона жизни, а 85 получили ранения.